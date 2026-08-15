Ливитт: США сосредоточены на восстановлении и укреплении оборонного потенциала

В Белом доме ответили на просьбу Зеленского о поставках ракет для Patriot Ливитт: США сосредоточены на восстановлении и укреплении оборонного потенциала

Москва15 авг Вести.Военное руководство США в первую очередь сосредоточено на восстановлении и укреплении своего оборонного потенциала. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, передает агентство РИА Новости.

Таким образом, она прокомментировала просьбу главы киевского режима Владимира Зеленского о поставках ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot.

К сожалению, и это трагично, [бывший] президент [США] Джо Байден очень многое раздал Украине … Наш президент [США Дональд Трамп] с первого же дня сосредоточился на восстановлении арсенала сказала Ливитт

Она также отметила, что Дональд Трамп проявляет больше рассудительности в вопросах оказания военной поддержки.

Ранее Трамп также подметил, что администрация Байдена передала главе киевского режима Владимиру Зеленскому "слишком много" вооружения.