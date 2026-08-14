В Белом доме назвали прискорбной передачу оружия Киеву при Байдене

"Прискорбно": в Белом доме прокомментировали передачу оружия Украине при Байдене В Белом доме назвали прискорбной передачу оружия Киеву при Байдене

Москва14 авг Вести.Администрация Белого дома назвала прискорбной передачу администрацией экс-президента США Джо Байдена вооружения Киеву. С такой оценкой выступила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Она отметила, что американский лидер Дональд Трамп проявляет больше рассудительности в вопросах оказания военной поддержки.

Прискорбно и трагично, что Джо Байден раздал огромное количество боеприпасов, в том числе Украине сказала Ливитт

Ранее сам Трамп заявил, что без поставок оружия из США Киев не продержался бы и нескольких дней.

Он также отмечал, что администрация Байдена передала главе киевского режима Владимиру Зеленскому "слишком много" вооружения.