Москва14 авгВести.Администрация Белого дома назвала прискорбной передачу администрацией экс-президента США Джо Байдена вооружения Киеву. С такой оценкой выступила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
Она отметила, что американский лидер Дональд Трамп проявляет больше рассудительности в вопросах оказания военной поддержки.
Прискорбно и трагично, что Джо Байден раздал огромное количество боеприпасов, в том числе Украинесказала Ливитт
Ранее сам Трамп заявил, что без поставок оружия из США Киев не продержался бы и нескольких дней.
Он также отмечал, что администрация Байдена передала главе киевского режима Владимиру Зеленскому "слишком много" вооружения.