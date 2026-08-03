США в пять раз сократили поставки оружия Украине в 2026 году РИА Новости: объем американских поставок оружия Киеву сократился в 5 раз

Москва3 авг Вести.Военная помощь США Украине сократилась в начале 2026 года в пять раз по сравнению с временами президентства Джо Байдена, выяснило РИА Новости на основе данных отчета для американского конгресса.

Так, при Байдене в среднем ежемесячно Киев получал от США военную помощь на 1,28 миллиарда долларов, всего с марта 2022 года по декабрь 2024 года Украине было передано вооружение примерно на 43,4 миллиарда долларов.

Последний военный пакет Киеву Вашингтон анонсировал 9 января 2025 года, с тех пор поставки шли лишь по ранее заключенным контрактам.

В рамках военной помощи Украине в первом квартале 2026 года США выплатили подрядчикам 797 миллионов долларов, то есть в среднем примерно 266 миллионов долларов в месяц, что в пять раз меньше уровня до 2025 года.

Россия не раз указывала, что поддержка Киева оружием лишь затягивает конфликт, а подобные грузы являются законной целью.

Администрация президента США Дональда Трампа ранее, по данным СМИ, уведомила конгресс, что передача Украине утвержденных 400 миллионов долларов военной помощи завершится не раньше 2029 финансового года.