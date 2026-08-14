Томас Грэм заявил, что США утратили статус главного источника помощи Киеву Экс-помощник Буша: США больше не являются главным источником помощи Киеву

Москва14 авг Вести.Соединенные Штаты Америки лишились статуса основного источника военной помощи Украине, сообщил экс-помощник по России президента США Джорджа Буша-младшего Томас Грэм.

В беседе с РИА Новости он отметил, что лидирующую роль в этом вопросе взяли на себя страны Европы.

Прежде всего, Соединенные Штаты больше не являются главным источником военной поддержки Украины сказал Грэм

Ранее сообщалось, что военная помощь Украине со стороны Вашингтона сократилась в начале 2026 года в пять раз по сравнению с временами президентства Джо Байдена.

Между тем издание Asia Times написало, что Киев рискует столкнуться с тяжелейшими последствиями из-за истощения запасов вооружений США. Отмечалось, что рост международной напряженности способен лишить Украину поддержки и привести к краху ее системы обороны.