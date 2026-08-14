Москва14 авгВести.Соединенные Штаты Америки лишились статуса основного источника военной помощи Украине, сообщил экс-помощник по России президента США Джорджа Буша-младшего Томас Грэм.
В беседе с РИА Новости он отметил, что лидирующую роль в этом вопросе взяли на себя страны Европы.
Прежде всего, Соединенные Штаты больше не являются главным источником военной поддержки Украинысказал Грэм
Ранее сообщалось, что военная помощь Украине со стороны Вашингтона сократилась в начале 2026 года в пять раз по сравнению с временами президентства Джо Байдена.
Между тем издание Asia Times написало, что Киев рискует столкнуться с тяжелейшими последствиями из-за истощения запасов вооружений США. Отмечалось, что рост международной напряженности способен лишить Украину поддержки и привести к краху ее системы обороны.