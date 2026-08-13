Экс-помощник Буша Грэм: снятие санкций с РФ станет частью договора по Украине

Экс-помощник Буша выступил за снятие американских санкций с России Экс-помощник Буша Грэм: снятие санкций с РФ станет частью договора по Украине

Москва13 авг Вести.Последовательное снятие антироссийских санкций необходимо рассмотреть в контексте будущего соглашения по урегулированию конфликта на Украине, заявил научный сотрудник американского Совета по международным отношениям, бывший спецпомощник экс-президента США Джорджа Буша-младшего Томас Грэм в интервью РИА Новости.

Смягчение санкций должно стать частью любого урегулирования, достигнутого посредством переговоров приводит РИА Новости слова Грэма

Сторонам нужно прийти к консенсусу, какие санкции и при каких условиях отменять.

Скорее всего, санкции начнут снимать поэтапно полагает Грэм

Эти этапы зависят от предпринятых Россией шагов по выполнению согласованного урегулирования, заключил эксперт.

Грэм заявил ранее, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп могут договориться о частичном снятии санкций, которые Вашингтон ввел в отношении Москвы.