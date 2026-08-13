Москва13 авгВести.Последовательное снятие антироссийских санкций необходимо рассмотреть в контексте будущего соглашения по урегулированию конфликта на Украине, заявил научный сотрудник американского Совета по международным отношениям, бывший спецпомощник экс-президента США Джорджа Буша-младшего Томас Грэм в интервью РИА Новости.
Смягчение санкций должно стать частью любого урегулирования, достигнутого посредством переговоровприводит РИА Новости слова Грэма
Сторонам нужно прийти к консенсусу, какие санкции и при каких условиях отменять.
Скорее всего, санкции начнут снимать поэтапнополагает Грэм
Эти этапы зависят от предпринятых Россией шагов по выполнению согласованного урегулирования, заключил эксперт.
Грэм заявил ранее, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп могут договориться о частичном снятии санкций, которые Вашингтон ввел в отношении Москвы.