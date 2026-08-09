Блохин: США сейчас занимают позицию наблюдателя в конфликте на Украине

Политолог предположил, от кого США будут добиваться уступок Блохин: США сейчас занимают позицию наблюдателя в конфликте на Украине

Москва9 авг Вести.США будут добиваться уступок от стороны, которая окажется проигрывающей в конфликте России и Украины, заявил NEWS.ru политолог-американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

По его словам, Вашингтон сейчас занимает позицию наблюдателя, однако продолжает играть значимую роль в конфликте. США, как считает эксперт, могут выступить посредником при заключении мирного соглашения и потребовать от более слабой стороны пойти на компромиссы.

Если вы хотите заключить мир, вам придется идти на компромисс отметил Блохин, описывая возможный подход американской стороны

Ранее стало известно, что спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер могут посетить Киев и Москву на следующей неделе. По данным ТАСС, поездка может состояться в ближайшие десять дней.

Возможный визит американских представителей рассматривается в контексте продолжающихся дипломатических контактов по урегулированию конфликта на Украине.