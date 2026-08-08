Москва8 авгВести.Отставка командующего 5-м армейским корпусом США генерал-лейтенанта Чарльза Костанцы может свидетельствовать о противостоянии американских элит. Такое мнение NEWS.ru высказал ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.
По его словам, в американском истеблишменте существуют две тенденции: одна выступает за нормализацию отношений с Россией, другая – за усиление давления и продолжение боевых действий.
Есть две тенденции: одна направлена на нормализацию, другая – на обострение. Трудно сказать, какая сейчас берет верх. Здесь только время покажет, какая тенденция в итоге победит. На самом деле это не просто борьба двух тенденций, а противостояние американских элитсказал Блохин
Политолог отметил, что окончательно оценить соотношение этих сил можно будет по результатам возможного переговорного процесса по Украине. При этом он указал на наличие как позитивных, так и настораживающих сигналов со стороны американских властей.
В частности, Блохин упомянул заявления госсекретаря США Марко Рубио о ситуации вокруг достигнутых в Анкоридже договоренностей, а также одобрение Сенатом законопроекта о санкциях.
По мнению эксперта, дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от того, какая из тенденций возьмет верх. Он подчеркнул, что для продвижения переговорного процесса необходимы компромиссы и новое видение.