Москва8 авг Вести.Отставка командующего 5-м армейским корпусом США генерал-лейтенанта Чарльза Костанцы может свидетельствовать о противостоянии американских элит. Такое мнение NEWS.ru высказал ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.

По его словам, в американском истеблишменте существуют две тенденции: одна выступает за нормализацию отношений с Россией, другая – за усиление давления и продолжение боевых действий.

Есть две тенденции: одна направлена на нормализацию, другая – на обострение. Трудно сказать, какая сейчас берет верх. Здесь только время покажет, какая тенденция в итоге победит. На самом деле это не просто борьба двух тенденций, а противостояние американских элит сказал Блохин

Политолог отметил, что окончательно оценить соотношение этих сил можно будет по результатам возможного переговорного процесса по Украине. При этом он указал на наличие как позитивных, так и настораживающих сигналов со стороны американских властей.

В частности, Блохин упомянул заявления госсекретаря США Марко Рубио о ситуации вокруг достигнутых в Анкоридже договоренностей, а также одобрение Сенатом законопроекта о санкциях.

По мнению эксперта, дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от того, какая из тенденций возьмет верх. Он подчеркнул, что для продвижения переговорного процесса необходимы компромиссы и новое видение.