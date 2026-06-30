Москва30 июнВести.Планы затянуть конфликт на Украине до 2030 года связаны с президентскими выборами в США и России. Такое мнение ИС "Вести" озвучил эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, кандидат исторических наук, политолог-американист Константин Блохин.

По его оценке, на Украине ждут, когда президент США Дональд Трамп покинет свой пост.

Безусловно, это связано с этими выборами, с нашими президентскими. Но это связано еще и с американскими выборами… Это время, когда уже американская администрация там будет другая. Вот какая – вопрос. Ведь открыто [Владимир] Зеленский там и евробюрократы говорят, что нужно переждать, как-то вот перекантоваться, пока Трамп у власти. А вот с его уходом уже все будет нормально… Будет новый президент, и вот он тогда в 2030 году… начнет, условно говоря… железным кулаком… разбираться со своими геополитическими противниками

сказал эксперт
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