Эксперт объяснил, почему конфликт на Украине пытаются дотянуть до 2030 года

Стало известно, почему конфликт на Украине пытаются дотянуть до 2030 года Эксперт объяснил, почему конфликт на Украине пытаются дотянуть до 2030 года

Москва30 июн Вести.Планы затянуть конфликт на Украине до 2030 года связаны с президентскими выборами в США и России. Такое мнение ИС "Вести" озвучил эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, кандидат исторических наук, политолог-американист Константин Блохин.

По его оценке, на Украине ждут, когда президент США Дональд Трамп покинет свой пост.

Безусловно, это связано с этими выборами, с нашими президентскими. Но это связано еще и с американскими выборами… Это время, когда уже американская администрация там будет другая. Вот какая – вопрос. Ведь открыто [Владимир] Зеленский там и евробюрократы говорят, что нужно переждать, как-то вот перекантоваться, пока Трамп у власти. А вот с его уходом уже все будет нормально… Будет новый президент, и вот он тогда в 2030 году… начнет, условно говоря… железным кулаком… разбираться со своими геополитическими противниками сказал эксперт

Ранее политический обозреватель Дмитрий Куликов заявил, что Украина, являющаяся главным инструментом ведения Западом войны против России, должна быть устранена.