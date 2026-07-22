Политолог Блохин: встреча Лаврова и Рубио не приведет к прорыву в переговорах

Политолог назвал возможные итоги переговоров Лаврова и Рубио Политолог Блохин: встреча Лаврова и Рубио не приведет к прорыву в переговорах

Москва22 июл Вести.Предстоящая встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио вряд ли приведет к прорыву в переговорах и масштабным переменам в урегулировании конфликта на Украине. Таким мнением с NEWS.ru поделился ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.

По его словам, ожидания от встречи представителей двух стран сильно завышены.

Ожидать каких-то огромных результатов от встречи Рубио и Лаврова, на мой взгляд, не стоит. Понятно, что все затаивают дыхание, но сам глава МИД РФ неоднократно все озвучивал. Его вчерашние и позавчерашние заявления говорят, что мы не испытываем особых иллюзий относительно желания США участвовать в переговорном процессе по Украине Если получится — хорошо, попытаться можно, мы ничего от этого не потеряем сказал он

Как отметил эксперт, вряд ли стоит ожидать, что главный геополитический оппонент России, который сам инициировал украинский кризис, теперь будет помогать Москве выходить из него.

Накануне в среду глава МИД России Сергей Лавров подтвердил встречу с госсекретарем США Марко Рубио в Маниле. Ожидается, что она состоится 23 июля в первой половине дня.