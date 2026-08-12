Москва12 авг Вести.Помилование экс-морпеха США Роберта Гилмана может повлиять на ход переговоров по украинскому конфликту. Такое мнение NEWS.ru выразил ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин.

По его мнению, администрация американского президента Дональда Трампа сделает ответные позитивные шаги.

Для любой страны важно, чтобы интересы их граждан сохранялись. Задача государства — защитить и освободить их. Поэтому позиция США в вопросе освобождения Гилмана понятна. России же, с одной стороны, ничего не стоит его отпустить, потому что это не вопрос многомиллиардных сделок, сферы влияния или раздела мира. С другой стороны, у нас заявили, что это сделано с гуманитарной целью. Это очередной жест доброй воли с нашей стороны, чтобы создать более благоприятный контекст для проведения переговоров по Украине. Скорее всего, от администрации Трампа можно ожидать каких-то ответных шагов, если все пойдет в таком духе