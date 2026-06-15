США заинтересованы в скором завершении конфликта на Украине, считает эксперт Эксперт Эпископос: скорое завершение конфликта на Украине отвечает интересам США

Москва15 июн Вести.США заинтересованы в том, чтобы добиться завершения украинского конфликта как можно скорее, считает эксперт по международной безопасности Марк Эпископос.

В интересах США - добиться завершения войны путем урегулирования, которое обеспечит широкий спектр американских стратегических интересов написал он в соцсети X

В противном случае, добавил эксперт, конфликт через год может превратиться в "замороженное перемирие" по корейскому сценарию.

Накануне, российский и американский президенты Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, который продлился 55 минут. Лидеры затронули и тему украинского урегулирования, сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков.