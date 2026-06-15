Москва15 июнВести.США заинтересованы в том, чтобы добиться завершения украинского конфликта как можно скорее, считает эксперт по международной безопасности Марк Эпископос.
В интересах США - добиться завершения войны путем урегулирования, которое обеспечит широкий спектр американских стратегических интересовнаписал он в соцсети X
В противном случае, добавил эксперт, конфликт через год может превратиться в "замороженное перемирие" по корейскому сценарию.
Накануне, российский и американский президенты Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, который продлился 55 минут. Лидеры затронули и тему украинского урегулирования, сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков.