Мирошник: США желают участвовать в урегулировании конфликта на Украине Мирошник: США стремятся участвовать в урегулировании украинского конфликта

Москва15 июн Вести.США проявляют желание и стремление участвовать в урегулировании конфликта на Украине, заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник в интервью газете "Известия".

США имеют рычаги давления на Европу и Украину, отметил Мирошник.

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Обстановка за переговорным столом может существенно измениться, если США предпримут больше усилий, пояснил посол.

Президент США Дональд Трамп заявил в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным, что готов воздействовать на Евросоюз в вопросе украинского урегулирования.