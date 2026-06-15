Москва15 июнВести.США проявляют желание и стремление участвовать в урегулировании конфликта на Украине, заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник в интервью газете "Известия".
США имеют рычаги давления на Европу и Украину, отметил Мирошник.
США проявляют желание и стремление участвовать в урегулировании кризиса [на Украине]приводят "Известия" слова Мирошника
Обстановка за переговорным столом может существенно измениться, если США предпримут больше усилий, пояснил посол.
Президент США Дональд Трамп заявил в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным, что готов воздействовать на Евросоюз в вопросе украинского урегулирования.