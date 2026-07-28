WSJ: Трамп оптимистично смотрит на шанс заключить мирную сделку по Украине

СМИ узнали оценку Трампом перспектив заключения мирной сделки по Украине WSJ: Трамп оптимистично смотрит на шанс заключить мирную сделку по Украине

Москва28 июл Вести.Президент США Дональд Трамп с оптимизмом оценивает возможность мирного разрешения конфликта на Украине, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источник в администрации Трампа.

Трамп и его администрация намерены содействовать урегулированию конфликта, взаимодействуя как с Москвой, так и с Киевом, отметил источник.

Трамп в беседах с президентом России Владимиром Путиным неоднократно подчеркивал желание завершить конфликт на Украине, подчеркнул источник.

Глава МИД Сергей Лавров заявил 24 июля, что США пересмотрели позицию в отношении договоренностей по Украине, достигнутых на саммите в Анкоридже. При этом Москва продолжит выполнять поставленные задачи независимо от изменений в подходе Вашингтона.

Замглавы МИД Сергей Рябков отметил, что договоренности, достигнутые на саммите на Аляске, являются безальтернативными и должны иметь конкретное содержание.