Москва12 авг Вести.Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф поблагодарил президента России Владимира Путина за помилование американского гражданина Роберта Гилмана, который уже вернулся в США. Об этом Уиткофф написал в соцсети X.

По его словам, американская сторона работала над освобождением Гилмана по поручению президента США Дональда Трампа. Уиткофф также сообщил, что лично встретил Гилмана после его возвращения на родину.

Мы благодарим президента Путина за помилование Роберта по гуманитарным соображениям и за его личное участие на протяжении всего этого процесса написал Уиткофф

Госсекретарь США Марко Рубио также выразил благодарность российскому руководству за освобождение Гилмана. При этом он отметил, что Вашингтон намерен добиваться возвращения других американских граждан, находящихся под стражей в России.

Трамп сообщал, что Гилман был освобожден по гуманитарным соображениям и российская сторона не потребовала от США освобождения кого-либо взамен.

Гилман был осужден в России после инцидента в 2022 году. Находясь в поезде Сухум — Москва, он в состоянии алкогольного опьянения конфликтовал с сотрудниками РЖД, а после доставления в отдел полиции в Воронеже напал на полицейского.

В октябре 2022 года суд приговорил Гилмана к четырем годам и шести месяцам колонии по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Впоследствии срок был сокращен до 3,5 года, однако после новых нападений на сотрудников ФСИН и Следственного комитета наказание в конце 2025 года увеличили до 10 лет.