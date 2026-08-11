Москва11 авг Вести.Бывший морпех США Роберт Гилман оказался на свободе. Об этом пишет Reuters.

По информации агентства, Россия освободила американца, чтобы он смог пройти лечение у себя на родине.

Гилмана, родившегося в Польше и имеющего гражданство США, задержали 19 января 2022 года на вокзале в Воронеже за пьяный дебош. В полицейском участке он несколько раз ударил ногой сотрудника МВД.

Позже его приговорили к 4,5 годам колонии общего режима.

Администрация Белого дома не раз обращалась к российской стороне с просьбой освободить американца. Вопрос об освобождении поднимался также 23 июля во время встречи госсекретаря США Марко Рубио с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.