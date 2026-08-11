Аналитик Крук: новая власть на Украине должна научиться вести дела с Россией Аналитик Крук: новая власть на Украине должна уметь вести дела с Россией

Москва11 авг Вести.Новые власти Украины смогут вести дела с Россией. Об этом заявил британский дипломат в отставке Аластер Крук в эфире YouTube-канала.

В Киеве появится кто-то, кто, возможно, не будет пророссийским, но не вступит в НАТО, не вступит в ЕС и будет тем, с кем можно вести дела предположил Крук

По мнению дипломата, это лучшее, на что противникам Москвы можно рассчитывать по итогам конфликта.

Ранее экс-директор ЦРУ по анализу России Джордж Биб в эфире YouTube-канала заявил, что Украине и ее западным союзникам нужно начать переговоры с РФ об архитектуре безопасности Европы. Он напомнил, что ВС РФ усилили свою стратегическую воздушную кампанию против Киева, целенаправленно нарушив работу маршрутов, по которым украинская сельскохозяйственная продукция доставлялась в порты Одессы. Украина должна сесть за стол переговоров с Москвой, если она хочет выйти из этого состояния, отметил Биб.