Аналитик Крук: Россия будет давит на Украину, пока не добьется своих целей Аналитик Крук: Россия продолжит наносить удары до достижения целей СВО

Москва10 авг Вести.Украине не стоит ждать прекращения давления до тех пор, пока Россия не достигнет целей СВО. Об этом заявил британский дипломат в отставке Аластер Крук в эфире YouTube-канала.

Россия наносит массированные удары по Украине. Она разрушила порты вокруг Одессы. В результате Украина превратилась в государство-обрубок без выхода к морю. Россия уничтожила многие из их судов сказал аналитик

По мнению Крука, наступает период резкого обострения конфликта. Аналитик предположил, что Россия будет продолжать давить и давить, пока не добьется своих целей.

В то же время он предупредил, что Украине вряд ли стоит рассчитывать на поставку ракет-перехватчиков для Patriot.

США заявили, что просто будут забирать боеприпасы отовсюду в мире, где они есть, снимать любые средства ПВО, чтобы перебросить их для защиты Израиля… Украине точно ничего не достанется подытожил Крук

Ранее Минобороны РФ отчиталось об ударах по украинским портам, которые используются для доставки грузов для ВСУ. В частности, были поражены объекты портовой инфраструктуры в Одессе и Черноморске.