Москва27 июл Вести.Если со стороны Запада не поступит предложений о переговорах, то конфликт на Украине закончится на поле боя и на условиях России. Об этом в интервью автору информационной службы "Вести" Евгению Попову заявил отставной коммодор (старшее звание на флоте, эквивалентное бригадному генералу – прим. ред.) королевского Военно-морского флота (ВМФ) Великобритании Стив Джерми.

Британский офицер отметил, что неприятие дипломатии и навязывание своих условий Западом он считает "профессиональной непригодностью".

Если Запад не выступит с предложением о переговорах и не решит начать разговаривать с Россией, то война завершится на поле боя и на российских условиях. Представления о том, что можно навязать противнику условия, вообще с ним не разговаривая, кажутся мне проявлением почти полной дипломатической некомпетентности. Если бы кто-нибудь потрудился поговорить с другой стороной, стало бы понятно, что предпосылки войны восходят еще к окончанию холодной войны. Россия неоднократно предупреждала Запад о последствиях расширения НАТО. Сказал Джерми

Джерми подчеркнул, что если конфликт действительно закончится на поле боя, главным вопросом станет то, где в итоге пройдут границы.

Я уже давно говорю, что минимальной территориальной целью будет установление контроля над восточными областями. Кроме того, я предполагал, что Россия может рассматривать цель в пределах Новороссии. Недавно я услышал, что президент Путин также упомянул Новороссию, так что посмотрим. Пока сохраняется определенное окно возможностей для перемен, однако сейчас внутри истэблишмента по-прежнему сохраняется курс на подготовку к войне с Россией к 2030 году. Меньше всего на свете я бы хотел именно этого. заявил Джерми

Ранее Джерми заявил, что западная пресса искажает факты украинского конфликта, в то время как независимый анализ показывает, что Россия близка к достижению целей специальной военной операции.