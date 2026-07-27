Москва27 июл Вести.Перестановки военного руководства на Украине свидетельствуют о начале политического кризиса внутри правительства. Об этом в интервью автору информационной службы "Вести" Евгению Попову заявил отставной коммодор (старшее звание на флоте, эквивалентное бригадному генералу – прим. ред.) королевского Военно-морского флота (ВМФ) Великобритании Стив Джерми.

Я думаю, это свидетельствует о начале политического кризиса в украинском правительстве. Мне кажется, что это начало политического распада заявил Джерми

По его словам, неспособность ВСУ противостоять российским войскам, а также проблемы, связанные с насильственной мобилизацией, могут привести к кризису, который в итоге заставит Киев вернуться за стол переговоров.

Мне кажется, Украине почти невозможно защититься от возможностей России в воздухе, и одновременно она проигрывает на поле боя. Кроме того, весьма показательно видеть протесты, вызванные так называемой принудительной мобилизацией, которая явно непопулярна. Поэтому сейчас главный вопрос заключается в следующем: если мы действительно начнем наблюдать политический кризис на фоне этой кампании, я бы это приветствовал, потому что думаю, что он заставит больше людей сесть за стол переговоров, а сделать это необходимо как можно скорее сказал Джерми

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский назначил Михаила Драпатого новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины. Также сообщалось о назначении нового начальника Генштаба Вооруженных сил Украины генерал-майора Игоря Скибюка.