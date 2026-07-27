Москва27 июл Вести.Западные СМИ искажают факты украинского конфликта, тогда как независимый анализ показывает, что Россия наступает и близка к достижению целей специальной военной операции. Об этом заявил отставной коммодор (старшее звание на флоте, эквивалентное бригадному генералу. – Прим. ред.) королевского Военно-морского флота (ВМФ) Великобритании Стив Джерми в интервью автору информационной службы "Вести" Евгению Попову.

Комментируя заявления западной прессы о якобы скорой победе Украины, британский офицер отметил, что реальная ситуация на фронте противоположна.

Я думаю, все как раз наоборот. Россия продвигается на поле боя во всех четырех областях и близка к достижению первоначальных целей. Западные СМИ, на мой взгляд, находятся под воздействием пропаганды и сами ее распространяют. Поэтому они сосредоточены на весьма поверхностных вопросах – например, на применении беспилотников и представлении о том, что удары дронов по территории России способны изменить ход войны. Я часто обращаюсь к примеру Второй мировой войны, когда Германия атаковала Великобританию ракетами "Фау-1" и "Фау-2". Это совершенно не повлияло на ход военной кампании. Мне кажется, сейчас ситуация похожая. Если говорить о положении дел на поле боя, то любому человеку, хоть немного разбирающемуся в военном деле, ясно, что Россия наступает. сказал Джерми

Ранее Джерми заявил, что призывы главы дипслужбы ЕС Каи Каллас к разделению России доказывают, что, участвуя в украинском конфликте, РФ борется за свое выживание.