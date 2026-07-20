Эксперт - о неочевидном влиянии отставки Стармера на Украину Килинкаров: центры принятия решений по Украине смещаются в Вашингтон

Москва20 июл Вести.Центры принятия решений по Украине смещаются из Лондона в Вашингтон. Такое мнение, комментируя уход британского премьер-министра Кира Стармера с поста, высказал ИС "Вести" политолог, экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

На самом деле Британия так или иначе уходит с Украины, центры принятия решений по Украине смещаются из Лондона в Вашингтон. И процессы, которые происходят на Украине, тоже с этим связаны заявил Спиридон Килинкаров

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский объявил об отставке правительства Украины. На этом фоне возник скандал вокруг ухода с поста министра обороны Украины Михаила Федорова.

Британцы, конечно, чувствовали себя очень комфортно на Украине и были очень влиятельны. Они предоставляли всю свою финансовую структуру для реализации многомиллиардных финансовых потоков, отмывания этих финансовых ресурсов из Украины. И фактически британцы осваивали сначала американские деньги, потом деньги европейские. Американских денег уже не стало, европейских денег становится все меньше. И тут на этом фоне внутри Украины возникает политический кризис отметил эксперт

Политолог считает, что правительственный кризис на Украине является рукотворным и намеренно был создан главой киевского режима Владимиром Зеленским.