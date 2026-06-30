Москва30 июнВести.Стиль давления, который может использовать президент США Дональд Трамп в отношении России, не сработает. Такое мнение высказал британский дипломат в отставке Аластер Крук в статье для портала Strategic Culture.
Он предупредил, что такой подход мог бы быть эффективным при сделках с недвижимостью в Нью-Йорке, но окажется неэффективным как в случае с Ираном, так и с Россией.
По мнению эксперта, европейские лидеры всеми силами пытаются усилить напряженность, чтобы убедить главу Белого дома изменить свою позицию по отношению к Украине.
Европейцы играют со спичками и рискуют устроить пожарутверждает Крук
Дипломат подчеркнул, что Москва со всей ясностью дала понять, что внимательно следит за воинственной риторикой Евросоюза и готова к соразмерному ответу в случае дальнейших провокаций.
Ранее экс-посол РФ в США Анатолий Антонов заявлял, что Трамп будет использовать санкции как инструмент давления на РФ.