Экс-дипломат Крук: попытки Трампа надавить на Россию не сработают SC: попытки Трампа оказать давление на Россию бесполезны

Москва30 июн Вести.Стиль давления, который может использовать президент США Дональд Трамп в отношении России, не сработает. Такое мнение высказал британский дипломат в отставке Аластер Крук в статье для портала Strategic Culture.

Он предупредил, что такой подход мог бы быть эффективным при сделках с недвижимостью в Нью-Йорке, но окажется неэффективным как в случае с Ираном, так и с Россией.

По мнению эксперта, европейские лидеры всеми силами пытаются усилить напряженность, чтобы убедить главу Белого дома изменить свою позицию по отношению к Украине.

Европейцы играют со спичками и рискуют устроить пожар утверждает Крук

Дипломат подчеркнул, что Москва со всей ясностью дала понять, что внимательно следит за воинственной риторикой Евросоюза и готова к соразмерному ответу в случае дальнейших провокаций.

Ранее экс-посол РФ в США Анатолий Антонов заявлял, что Трамп будет использовать санкции как инструмент давления на РФ.