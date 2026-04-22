Москва22 апрВести.Президент США Дональд Трамп посредством громких публичных заявлений подрывает переговоры по урегулированию конфликта с Ираном.
Такое мнение высказал отставной британский дипломат Аластер Крук в эфире YouTube-канала.
Твиты Трампа … привели к тому, что ситуация стала крайне нестабильной и неопределеннойотметил он
По мнению Крука, манера главы Белого дома выдавать желаемое за действительное провоцирует дополнительные барьеры на пути к мирному налаживанию конфликта с Тегераном, а временное прекращение огня не является выходом из ситуации.
Трамп говорит что-то и верит в это, хотя это полная чушь и результат его заблужденийзаключил дипломат
Ранее главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко заявил, что последние заявления Трампа по ирано-израильскому конфликту вызывают брезгливое презрение.