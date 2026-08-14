Темпы поставок американского вооружения на Украину сократились в два раза РИА Новости: темпы поставок американского оружия на Украину сократились вдвое

Москва14 авг Вести.Темпы поставок американского вооружения для Украины по контрактам, ранее заключенным Пентагоном, сократились в два раза.

Об этом сообщило агентство РИА Новости, изучив отчеты для конгресса Соединенных Штатов.

Речь идет о программе USAI, которая предполагает, что Пентагон заказывает вооружение для Украины напрямую у американских производителей. С 2022 года на эту программу Конгресс выделил суммарно 32,49 миллиарда долларов. К концу марта Пентагон заключил контракты практически на всю сумму, однако оплатил только 19 миллиардов. Соответственно, 13,5 миллиарда долларов по уже подписанным контрактам еще предстоит выплатить.

О замедлении темпов поставок говорят ежемесячные выплаты подрядчикам. Если в 2025 году они составляли в среднем 587 миллионов долларов, то в первом квартале 2026 года они сократились до 265 миллионов - почти на 55% сообщает агентство

Выплаты производителям по программе USAI осуществляются поэтапно — по мере выполнения работ, компенсации расходов или приемки готовой продукции. Поэтому снижение выплат говорит о замедлении исполнения заказов, а не об уменьшении их объема.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский выразил мнение, что поставки перехватчиков для зенитных комплексов Patriot Украине могли быть сокращены по политическим причинам. По его словам, в 2026 году их поставки сократились в три раза.

В США это объяснили уменьшением собственных запасов на фоне конфликта с Ираном. Однако Зеленский отметил, что поставки сократили и европейские страны, которые не задействованы в боевых действиях на Ближнем Востоке

Между тем, американские оборонные гиганты Lockheed Martin и Raytheon выступают против передачи Украине лицензий на производство систем ПВО Patriot. Причиной опасений является возможная конкуренция: себестоимость производства ракет и систем Patriot на украинских мощностях может оказаться существенно ниже американской, что невыгодно компаниям.