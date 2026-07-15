США провалили план производства артснарядов после их поставок Украине ВПК США не справился с задачей по наращиванию производства 155-мм снарядов

Москва15 июл Вести.Американский военно-промышленный комплекс (ВПК) столкнулся с серьезными трудностями в реализации планов по ускоренному увеличению выпуска 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий доклад.

Согласно документу, вместо запланированных ста тысяч снарядов в месяц к марту текущего года производство удалось нарастить лишь до 36 тысяч единиц. Основной причиной стал высокий темп поставок этих боеприпасов на Украину.

Военная инспекция Пентагона констатировала, что одно из предприятий, задействованных в производственной цепочке, не смогло изготовить ни одной металлической части снаряда, которая соответствовала бы установленным контрактным требованиям.

Авторы доклада также подчеркнули, что расходы в размере 469 миллионов долларов могли бы быть направлены на другие приоритетные нужды армии или Министерства обороны. Эти средства были выделены на строительство нового завода в Меските, от которого ожидался ежемесячный выпуск 30 тысяч металлических частей снарядов, однако он так и не достиг заявленных производственных мощностей.

Отмечается, что в общей сложности в рамках президентских пакетов помощи Соединенные Штаты передали Киеву более трех миллионов снарядов калибра 155 миллиметров. Суммарное количество 155-миллиметровых артиллерийских снарядов из запасов Минобороны США сократилось более чем на 3,6 миллиона единиц за последние четыре года.

Ранее военный обозреватель Борис Джерелиевский заявил, что в последние годы США старались максимально ослабить европейский ВПК, чтобы заменить его продукцию своей.