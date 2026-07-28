Москва28 июлВести.Соединенные Штаты не выполнил более 40% контрактов на производство и поставку новых вооружений для Украины. Об этом сообщает РИА Новости.
Агентство ознакомилось с отчетом для Конгресса США и выяснило, что из почти 39,6 миллиарда долларов, предусмотренных по контрактам в рамках программ USAI и Foreign Military Financing, Вашингтон выплатил подрядчикам около 23,5 миллиардов.
Таким образом, более 16,1 миллиарда долларов (41,3%) остаются невыплаченными.
Уточняется, что оружие по этим контрактам еще не изготовлено и не поставлено, а возможности США заключать новые соглашения по линии USAI практически исчерпаны.
Ранее сообщалось, что администрация американского президента Дональда Трампа отказалась от передачи киевскому режиму дополнительной военной помощи на сумму в 400 млн долларов.