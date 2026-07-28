Американцы не выполнили более 40 процентов контрактов на поставку оружия Украине

США халатно отнеслись к выполнению контрактов на поставку оружия Украине Американцы не выполнили более 40 процентов контрактов на поставку оружия Украине

Москва28 июл Вести.Соединенные Штаты не выполнил более 40% контрактов на производство и поставку новых вооружений для Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Агентство ознакомилось с отчетом для Конгресса США и выяснило, что из почти 39,6 миллиарда долларов, предусмотренных по контрактам в рамках программ USAI и Foreign Military Financing, Вашингтон выплатил подрядчикам около 23,5 миллиардов.

Таким образом, более 16,1 миллиарда долларов (41,3%) остаются невыплаченными.

Уточняется, что оружие по этим контрактам еще не изготовлено и не поставлено, а возможности США заключать новые соглашения по линии USAI практически исчерпаны.

Ранее сообщалось, что администрация американского президента Дональда Трампа отказалась от передачи киевскому режиму дополнительной военной помощи на сумму в 400 млн долларов.