Reuters: Киев не получит от США $400 млн помощи до 2029 финансового года

США передадут Украине $400 млн помощи не раньше 2028 года Reuters: Киев не получит от США $400 млн помощи до 2029 финансового года

Москва28 июл Вести.Администрация президента США Дональда Трампа через Пентагон уведомила Конгресс, что передача Украине утвержденных 400 миллионов долларов военной помощи завершится не раньше, чем в 2029 финансовом году. Об этом пишет агентство Reuters.

Финансовый год в США не совпадает с календарным. Речь идет о периоде с октября 2028 года по сентябрь 2029-го. В материале сказано, что на момент публикации средства до сих пор не выделены и не подтверждены контрактами, несмотря на то, что выделение помощи одобрили законодатели. График платежей был указан в письме, которое Пентагон направил в Конгресс.

В письме указывалось, что средства будут выделены в течение 2026 финансового года, который заканчивается 30 сентября, а окончательная передача всей помощи планируется на год, заканчивающийся 30 сентября 2029 года пишет Reuters

В материале отмечается, что таким образом решение о финальных траншах будет принимать уже следующий президент США. Срок текущих полномочий Трампа истекает 20 января 2029 года.

Ранее такие же сведения озвучил сенатор Дик Дурбин от Демократической партии. Сославшись на график платежей, он также отметил, что Трамп переложил решение по 400 миллионам долларов на следующего президента.