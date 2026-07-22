Москва22 июл Вести.Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов одобрила проект, предусматривающий финансирование работы правительства до 4 декабря текущего года. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник.

Указывается, что законопроект, предусматривающий сохранение финансирования работы федеральных ведомств на нынешнем уровне до окончания финансового года в США (30 сентября), получил значительную поддержку в Палате представителей Соединенных Штатов. За документ проголосовали 220 законодателей, в то время как против выступили 205 членов. Теперь этот законопроект ожидает рассмотрения в Сенате Конгресса. В случае его одобрения верхней палатой документ будет передан на подпись президенту Дональду Трампу.

Законопроект о продолжении финансирования работы правительства до 4 декабря позволит законодателям избежать шатдауна (частичной приостановки работы правительства) в преддверии и во время проведения промежуточных выборов в Конгресс США, которые состоятся 3 ноября пишет агентство

Между тем, шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что Конгресс Соединенных Штатов должен направить дополнительные бюджетные средства на поддержку американской армии, а не Вооруженных сил Украины. До этого администрация США отказалась от передачи киевскому режиму дополнительной военной помощи на сумму в 400 млн долларов.