Москва8 сенВести.Работа американских переговорщиков по урегулированию украинского конфликта должна вестись в тишине. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что Кремль не хотел бы комментировать все, что связано с усилиями Вашингтона по этому вопросу.
Это все должно происходить в тишинесказал Песков
5 сентября спецпосланник президента Соединенных Штатов Стивен Уиткофф и американский предприниматель Джаред Кушнер встретились с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Помощник главы государства Юрий Ушаков рассказывал, что разговор российского лидера и американских переговорщиков длился более трех часов и был содержательным. 6 сентября они посетили Киев и встретились с главой киевского режима Владимиром Зеленским.
Как отмечал Песков, визиты Уиткоффа и Кушнера стали шагом в мирном направлении.