Песков: работа переговорщиков США по Украине должна вестись в тишине

Работа США по урегулированию на Украине должна вестись в тишине, заявил Песков Песков: работа переговорщиков США по Украине должна вестись в тишине

Москва8 сен Вести.Работа американских переговорщиков по урегулированию украинского конфликта должна вестись в тишине. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что Кремль не хотел бы комментировать все, что связано с усилиями Вашингтона по этому вопросу.

Это все должно происходить в тишине сказал Песков

5 сентября спецпосланник президента Соединенных Штатов Стивен Уиткофф и американский предприниматель Джаред Кушнер встретились с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Помощник главы государства Юрий Ушаков рассказывал, что разговор российского лидера и американских переговорщиков длился более трех часов и был содержательным. 6 сентября они посетили Киев и встретились с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Как отмечал Песков, визиты Уиткоффа и Кушнера стали шагом в мирном направлении.