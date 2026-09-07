Песков не стал рассказывать о предложениях Уиткоффа и Кушнера

Песков не рассказал о предложениях американских переговорщиков Песков не стал рассказывать о предложениях Уиткоффа и Кушнера

Москва7 сен Вести.Дмитрий Песков не стал раскрывать содержание новых предложений переговорщиков от США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера по урегулированию конфликта на Украине. Пресс-секретаря президента РФ попросили рассказать о возможных отличиях новых предложений от российско-американских договоренностей в Анкоридже.

Нет. Об этом я вам сказать не могу сказал Песков журналистам

Переговоры президента России Владимира Путина с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером состоялись в Москве поздно вечером 5 сентября 2026 года. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, переговоры были своевременными и весьма полезными для обеих сторон.