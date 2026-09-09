Песков: для переговоров по Украине позитивно, что в США меньше заняты Ираном

Кремль: для переговоров по Украине позитивно улучшение ситуации между США и ИРИ Песков: для переговоров по Украине позитивно, что в США меньше заняты Ираном

Москва9 сен Вести.То, что сейчас американские переговорщики меньше заняты Ираном (ИРИ), позитивно для украинского урегулирования. Такое заявление журналистам в Кремле сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал визит делегации переговорщиков из США во главе со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером сначала в Москву, а затем в Киев. На вопрос, передавали ли американские посредники настроения Киева после переговоров на Украине, Песков ответил коротко и отрицательно.

Нет произнес Песков

По словам Пескова, киевский режим сейчас находится в очень тяжелом положении, поскольку экономическая ситуация в стране ухудшается стремительно. Нынешнее проявление "гибкости" киевского режима - следствие нехватки денег и вооружений, но это не та гибкость, которая необходима для урегулирования конфликта, добавил он.

Официальный представитель Кремля подтвердил, что есть понимание о возобновлении российско-американских встреч по украинскому урегулированию. По мнению Дмитрия Пескова, Москва открыта к таким встречам и американским миротворческим усилиям.

Мы к этому открыты. Надеемся также на открытость к этому Киева выразил надежду Песков

Переговоры главы российского государства Владимира Путина с Уиткоффом и Кушнером прошли в Кремле 5 сентября. Они продлились более трех часов. После этого Financial Times (FT) сообщила, что администрация Дональда Трампа намерена усилить роль директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в дипломатических усилиях по завершению кризиса на Украине.