FT: Белый дом может сократить роль Уиткоффа и Кушнера в процессе по Украине

Роль Уиткоффа и Кушнера в переговорах по Украине может сократиться FT: Белый дом может сократить роль Уиткоффа и Кушнера в процессе по Украине

Москва9 сен Вести.Глава ЦРУ Джон Рэтклифф планирует взять на себя более активную роль в переговорном процессе по урегулированию ситуации на Украине, однако президент США Дональд Трамп пока не принял окончательного решения по данному вопросу. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, Белый дом уже давно задумывался о рокировке переговорной команды. Поводом послужил затянувшийся процесс по мирному урегулированию конфликта между США и Ираном. Кроме того, авторы материала уверяют, что между Рэтклиффом и Уиткоффом развязалась настоящая борьба за роль главного представителя США на переговорах.

Ранее сообщалось, что Ушаков назвал разговор Путина с Уиткоффом и Кушнером, прошедший 5 сентября, конструктивным.