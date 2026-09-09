Белый дом опроверг статью об усилении роли главы ЦРУ в переговорах по Украине

Белый дом опроверг статью о сокращении роли Уиткоффа и Кушнера в переговорах Белый дом опроверг статью об усилении роли главы ЦРУ в переговорах по Украине

Москва9 сен Вести.Заявления о сокращении роли спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера в переговорах являются фейком, основанным на неподтвержденной информации от источников низкого уровня. Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.

Речь идет о публикации газеты Financial Times, в которой говорится, что американское руководство размышляет относительно рокировки в делегации на переговорах по Украине. Предполагается, что центральное место в ней займет глава ЦРУ Джон Рэтклифф, сместив Уиткоффа.

Келли отметила, что издание опубликовало этот материал раньше обозначенного срока, после чего заявило, что Белый дом не стал комментировать представленную информацию. В действительности руководство США не отказывалось от комментариев, уточнила она.

Поскольку Financial Times отказывается заниматься честной журналистикой, вот наш комментарий к вашей неверной и нелепой статье: вся эта история – сплошной фейк, основанный на словах анонимных "источников" низкого уровня, которые понятия не имеют, о чем говорят. Никаких из этих якобы имевших место разговоров не происходит заявила заместитель пресс-секретаря

Она указала, что Уиткофф и Кушнер продолжают прилагать колоссальные усилия по работе над мирным соглашением, и Трамп абсолютно доверяет им ведение переговоров от имени Вашингтона.

Позор, что Financial Times превратилась в левую сплетническую газетенку, которая совершенно не заинтересована в публикации достоверной информации добавила Келли

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил Павлу Зарубину для ИС "Вести", что разговор российского лидера Владимира Путина с Уиткоффом и Кушнером носил конструктивный и содержательный характер. По его словам, на встрече обсуждались самые острые проблемы.