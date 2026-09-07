Москва7 сенВести.Прорыва в мирных переговорах не случилось в ходе визита в Москву спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным источников, контроль над территориями Донбасса является необходимым условием России в вопросе прекращения конфликта.
Переговоры президента России Владимира Путина с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером состоялись в Москве поздно вечером 5 сентября 2026 года. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, переговоры были своевременными и весьма полезными для обеих сторон.