Bloomberg: на переговорах с Уиткоффом и Кушнером в Москве прорыва не случилось

На переговорах с Уиткоффом и Кушнером в Москве прорыва не случилось, пишут СМИ Bloomberg: на переговорах с Уиткоффом и Кушнером в Москве прорыва не случилось

Москва7 сен Вести.Прорыва в мирных переговорах не случилось в ходе визита в Москву спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным источников, контроль над территориями Донбасса является необходимым условием России в вопросе прекращения конфликта.

Переговоры президента России Владимира Путина с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером состоялись в Москве поздно вечером 5 сентября 2026 года. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, переговоры были своевременными и весьма полезными для обеих сторон.