FT: Кушнер и Уиткофф привезли в РФ и на Украину обновленные планы урегулирования

Уиткофф и Кушнер привезли в Москву и Киев обновленный мирный план FT: Кушнер и Уиткофф привезли в РФ и на Украину обновленные планы урегулирования

Москва7 сен Вести.Документы, которые в Москву и Киев привезли спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер, были обновлены по сравнению с версиями, составленными в ходе прошлых переговоров. Об этом пишет Financial Times.

Источники газеты, знакомые с ходом визита американских переговорщиков, раскрыли общее содержание планов по урегулированию конфликта на Украине.

Американцы привезли обновленные версии ранее составленных документов по достижению мира, которые изменили так, чтобы они отражали новые обстоятельства, после того как в феврале переговоры по урегулированию зашли в тупик говорится в публикации

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал приезд американских эмиссаров шагом к мирному урегулированию. Он не стал раскрывать, какие именно новые идеи были озвучены со стороны представителей Вашингтона.