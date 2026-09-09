Москва9 сенВести.России не сообщили, какие настроения царят на Украине по поводу прошедших переговоров. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Уточняется, что Пескова спросили, передавали ли Москве американские переговорщики какие-то "настроения" Киева. Тот ответил отрицательно.
Нетсказал Песков
5 сентября в Москву прилетели спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер. В Кремле их принял российский лидер Владимир Путин. Переговоры длились более 3 часов и были посвящены урегулированию конфликта на Украине.
6 сентября Уиткофф и Кушнер отправились в Киев, где встретились с Владимиром Зеленским. Как позднее заявил Уиткофф, в переговорах с РФ и Украиной был достигнут значительный прогресс.