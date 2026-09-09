BV: Зеленский говорил с Уиткоффом и Кушнером под жестким контролем Европы

Зеленский беседовал с посланниками Трампа под контролем Европы, пишут СМИ BV: Зеленский говорил с Уиткоффом и Кушнером под жестким контролем Европы

Москва9 сен Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский вел беседу со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером под контролем европейских советников, пишет издание Boulevard Voltaire (BV).

По данным издания, в момент визита Уиткоффа и Кушнера для диалога с Зеленским в его офисе находились три европейских "советника по национальной безопасности Украины" – немец Гюнтер Сауттер, британец Джонатан Пауэлл и француз Эммануэль Бонн.

Все трое, уточняют журналисты, являются высокопоставленными советниками канцлера ФРГ Фридриха Мерца, премьера Британии Эндрю Бернема и президента Франции Эммануэля Макрона.

Зеленский, по информации BV, докладывал им о ходе переговоров с Уиткоффом и Кушнером, а позднее отверг мирные предложения американцев.

Означает ли это, что Украина на самом деле не является независимой страной, а де-факто представляет собой "протекторат" Европейского союза, хотя формально и не является его полноправным членом?.. Не исключено, что эти три высокопоставленных чиновника прибыли в Киев, чтобы "контролировать", что именно президент Зеленский сказал или не сказал своим двум американским собеседникам говорится в публикации

Ранее депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что Уиткофф и Кушнер были шокированы поведением окружения Зеленского во время переговоров в Киеве.

До этого она сообщила, что посланники Трампа привезли Зеленскому худшие условия мирного соглашения, чем те, что предлагались Киеву ранее.