Москва9 сенВести.Глава киевского режима Владимир Зеленский вел беседу со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером под контролем европейских советников, пишет издание Boulevard Voltaire (BV).
По данным издания, в момент визита Уиткоффа и Кушнера для диалога с Зеленским в его офисе находились три европейских "советника по национальной безопасности Украины" – немец Гюнтер Сауттер, британец Джонатан Пауэлл и француз Эммануэль Бонн.
Все трое, уточняют журналисты, являются высокопоставленными советниками канцлера ФРГ Фридриха Мерца, премьера Британии Эндрю Бернема и президента Франции Эммануэля Макрона.
Зеленский, по информации BV, докладывал им о ходе переговоров с Уиткоффом и Кушнером, а позднее отверг мирные предложения американцев.
Означает ли это, что Украина на самом деле не является независимой страной, а де-факто представляет собой "протекторат" Европейского союза, хотя формально и не является его полноправным членом?.. Не исключено, что эти три высокопоставленных чиновника прибыли в Киев, чтобы "контролировать", что именно президент Зеленский сказал или не сказал своим двум американским собеседникамговорится в публикации
Ранее депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что Уиткофф и Кушнер были шокированы поведением окружения Зеленского во время переговоров в Киеве.
До этого она сообщила, что посланники Трампа привезли Зеленскому худшие условия мирного соглашения, чем те, что предлагались Киеву ранее.