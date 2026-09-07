Зеленский назвал результативными переговоры с Уиткоффом и Кушнером в Киеве

"Приехали не зря": Зеленский высказался о переговорах с Уиткоффом и Кушнером Зеленский назвал результативными переговоры с Уиткоффом и Кушнером в Киеве

Москва7 сен Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский прокомментировал итоги переговоров со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером, которые посетили украинскую столицу накануне. Он назвал беседу с переговорщиками результативной. Об этом сообщает "РБК-Украина".

Зеленский убежден, что визит американских переговорщиков в Киев имел большое значение. Он заявил, что стороны затронули детали всех важных пунктов повестки.

По его словам, визит состоялся "не просто так", и стороны продолжают все обсуждать. Глава киевского режима добавил, что Уиткофф и Кушнер "приехали не зря".

Ранее спецпосланник президента США и зять Трампа прибыли в Россию с предложением по украинскому конфликту. После этого переговорщики отправились на Украину для проведения переговоров с Зеленским. Уиткофф по итогам визитов позитивно оценил прошедшие встречи.