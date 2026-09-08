Депутат Рады: Уиткофф и Кушнер привезли в Киев условия мира хуже, чем были ранее

Скороход: Уиткофф и Кушнер приехали в Киев с худшими условиями, чем были ранее Депутат Рады: Уиткофф и Кушнер привезли в Киев условия мира хуже, чем были ранее

Москва8 сен Вести.Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер привезли в Киеве худшие условия мирного соглашения нежели те, которые ранее предлагались Украине. Об этом заявила депутат Верховной рады Анна Скороход.

Это был не то что не прорыв, они приехали с еще худшими условиями, чем мы имели до. … Условия хуже привезли, если раньше не требовалось изменений в конституции и признание территорий, то сейчас потребовали. Там еще есть ряд нюансов, которые не хочу озвучивать, поскольку информация получена из-под полы сказала она в интервью украинским СМИ

Ранее газета Financial Times сообщила, что документы, которые в Москву и Киев привезли спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер, были обновлены по сравнению с версиями, составленными в ходе прошлых переговоров.