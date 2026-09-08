IntelliNews: в Киеве царила мрачная обстановка перед визитом посланников США

Визит Уиткоффа и Кушнера в Киев не порадовал Зеленского IntelliNews: в Киеве царила мрачная обстановка перед визитом посланников США

Москва8 сен Вести.В преддверии визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Киеве царила тяжелая атмосфера, сообщает IntelliNews.

6 сентября внимание было приковано к Киеву, где состоялась встреча Зеленского с двумя американскими посланниками. Между тем настроение в столице ухудшалось, а проблемы Зеленского продолжали усугубляться сообщает издание

В публикации говорится, что подобной обстановке способствовали российские удары возмездия и внутриполитический кризис, связанный с новым коррупционным скандалом, который затронул ближайшее окружение Зеленского.

Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф дал позитивную оценку итогам мирных переговоров, состоявшихся в российской и украинской столицах. Дипломат выразил удовлетворение ходом консультаций.