Welt связала визит Уиткоффа в Киев с успехами ударов ВС РФ

В Германии объяснили, чем вызван визит Уиткоффа в Киев Welt связала визит Уиткоффа в Киев с успехами ударов ВС РФ

Москва7 сен Вести.Визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Киев связан с успешными ударами российских войск по военной и энергетической инфраструктуре Украины, считает корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер.

По его словам, российские удары по украинским городам и инфраструктурным объектам становятся более интенсивными.

Россияне... наносят удары по металлургическим заводам, портовым сооружениям, логистическим центрам — все это становится более интенсивным заявил журналист

Корреспондент также отметил тяжелое финансовое положение Украины. По его оценке, дефицит бюджета страны на следующий год составляет около 32 миллиардов долларов, и покрыть эту сумму, несмотря на масштабную западную помощь, пока нечем.

Ранее американские представители провели в Киеве встречи в рамках консультаций по урегулированию украинского конфликта.

До этого в Кремле состоялись переговоры президента России Владимира Путина с Уиткоффом и Кушнером. Встреча продолжалась около трех часов.