Москва6 сенВести.Посол Евросоюза в Вашингтоне Йовита Нелюпшене упрекнула спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера в непоследовательности из-за того, что американская делегация посетила сначала Москву и только затем поехала в Киев, пишет агентство Bloomberg.
Визит Уиткоффа и Кушнера в Москву состоялся в субботу, они провели трехчасовые переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, а затем направились в Киев для бесед с украинским руководством.
Посол ЕС в США поставила под сомнение последовательность поездки, отмечает Bloomberg.
…Мы должны стараться в первую очередь общаться с теми, кто является нашими союзникамиговорится в сообщении со ссылкой на Нелюпшене.
Она отметила, что дипломатия "действительно работает", но добавила, что первоочередной задачей Евросоюза остается помощь Украине.
Согласно данным Reuters, Россия и США договорились о следующих шагах по урегулированию на Украине, о достигнутых договоренностях предполагается объявить в течение ближайших нескольких недель.