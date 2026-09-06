Посол ЕС Нелюпшене упрекнула Уиткоффа, что тот поехал сначала в РФ, а не в Киев

В ЕС упрекнули в непоследовательности Уиткоффа и Кушнера, посетивших Москву Посол ЕС Нелюпшене упрекнула Уиткоффа, что тот поехал сначала в РФ, а не в Киев

Москва6 сен Вести.Посол Евросоюза в Вашингтоне Йовита Нелюпшене упрекнула спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера в непоследовательности из-за того, что американская делегация посетила сначала Москву и только затем поехала в Киев, пишет агентство Bloomberg.

Визит Уиткоффа и Кушнера в Москву состоялся в субботу, они провели трехчасовые переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, а затем направились в Киев для бесед с украинским руководством.

Посол ЕС в США поставила под сомнение последовательность поездки, отмечает Bloomberg.

…Мы должны стараться в первую очередь общаться с теми, кто является нашими союзниками говорится в сообщении со ссылкой на Нелюпшене.

Она отметила, что дипломатия "действительно работает", но добавила, что первоочередной задачей Евросоюза остается помощь Украине.

Согласно данным Reuters, Россия и США договорились о следующих шагах по урегулированию на Украине, о достигнутых договоренностях предполагается объявить в течение ближайших нескольких недель.