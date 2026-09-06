Reuters: Россия и США обсудили дальнейшие шаги по украинскому урегулированию

Россия и США договорились о следующих шагах по урегулированию на Украине Reuters: Россия и США обсудили дальнейшие шаги по украинскому урегулированию

Москва6 сен Вести.Представители России и США провели содержательное обсуждение дальнейших действий в рамках переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление представителя Белого дома по итогам переговоров, прошедших накануне в Кремле.

По словам собеседника агентства, стороны рассмотрели конкретные планы продолжения дипломатического процесса. О достигнутых договоренностях предполагается объявить в течение ближайших нескольких недель.

Пятого сентября президент России Владимир Путин провел переговоры с американскими спецпредставителями Стивеном Уиткофф и Джаредом Кушнером. Одной из целей их визита в Москву стала презентация плана США по урегулированию украинского конфликта. Двусторонние консультации продлились 3 часа 10 минут и были оценены российской стороной как содержательные и конструктивные.