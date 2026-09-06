Стал известен состав американской делегации на переговорах в Москве Делегация США в РФ включала чиновников Совета нацбезопасности, Госдепа и Минфина

Москва6 сен Вести.В состав делегации США, посетившей Москву, вошли представители Совета национальной безопасности, Государственного департамента и Министерства финансов. Об этом журналист агентства Axios Барак Равид сообщил в соцсети X со ссылкой на чиновника Белого дома.

Он пояснил, что высокопоставленные должностные лица присоединились к спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу и зятю американского лидера Джареду Кушнеру для обсуждения предложений по урегулированию конфликта на Украине. При этом имен чиновников журналист не назвал.

По его словам, в Вашингтоне рассчитывают, что переговоры, которые делегация США проведет 6 сентября в Киеве, будут столь же продуктивными, что и в Москве.

Президент России Владимир Путин провел 5 сентября переговоры с американскими спецпредставителями Стивеном Уиткофф и Джаредом Кушнером. Одной из целей их визита в Москву стала презентация плана США по урегулированию украинского конфликта. Двусторонние консультации продлились 3 часа 10 минут и были оценены в Кремле как содержательные и конструктивные.