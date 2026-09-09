Переговорщики США были в шоке от поведения окружения Зеленского, заявили в Раде Депутат Скороход: Уиткофф и Кушнер шокированы поведением окружения Зеленского

Москва9 сен Вести.Специальный посланник президента Соединенных Штатов Стивен Уиткофф и американский предприниматель Джаред Кушнер были в шоке от поведения окружения главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом рассказала депутат Верховной рады Анна Скороход в интервью украинским СМИ.

Политик напомнила, что глава парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия был одет в футболку с надписью "Киевский режим" во время общения с американскими переговорщиками.

Они [Уиткофф и Кушнер] не в небольшом, они в большом шоке уехали. Понимаете, к сожалению, наши великие управители не понимают, что есть уместные вещи и есть события, где можно пошутить, а есть вещи, где это неуместно... Есть протоколы, есть определенные формы поведения, приемов, как и что говорить. Но поскольку эти все люди университеты заканчивали, проходя мимом них, мы имеем то, что мы имеем сказала Скороход

Ранее она рассказала, что Уиткофф и Кушнер привезли в Киеве худшие условия мирного соглашения, чем те, которые предлагались Украине ранее.