Москва9 сен Вести.Недовольство главой киевского режима Владимиром Зеленским в Вооруженных силах Украины (ВСУ) усиливается из-за провалов на фронте и странной дипломатии. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил журналист, автор проекта PashaToday Павел Кухаркин.

По его словам, причин для недовольства оказалось несколько, одна из них – встреча Зеленского со спецпосланником главы США Стивеном Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером, которую военнослужащие сочли недипломатичной.

В последнее время недовольство Зеленским среди Вооруженных сил Украины все больше и больше нарастает, и, наверное, квинтэссенцией стала недавняя встреча Зеленского с Уиткоффом и Кушнером, потому что уже не одно видео сняли ВСУшники о том, что им стыдно за тот уровень дипломатии в странных футболках, со странными улыбками и так далее. Это все накладывается на провалы, которые есть у ВСУ на фронте и то, как написала эта бригада, что те "вундервафли", которыми они гордились, из себя уже ничего не представляют и по факту не решают никаких задач. Такого недовольства на самом деле все будет больше и больше. У ВСУ не только дефицит сейчас вооружения, у них дефицит финансирования. Они это все прекрасно понимают, и для них лучше, условно, чтобы сейчас там Зеленский подписал мир, а потом они бы подвывали, какими героями могли бы быть, если бы не вот эти вот все соглашения, поэтому они действительно хотят хоть сохранить не только личный состав, но и остатки чести, которых, к слову, у них нет и не было пояснил Кухаркин

Журналист отметил, что особенно показательна ситуация с Житомирской бригадой, которая с 2015 года обстреливала мирные кварталы Донбасса, а теперь выступает с претензиями к украинскому руководству.

Думаю, что все граждане ДНР прекрасно знают, кто именно обстреливал мирные кварталы и из какой страны прилетало и убивало мирных жителей, кто разрушал городскую инфраструктуру, это, в том числе эта недобитая бригада. Поэтому, знаете, у меня всегда нет никаких сожалений. И чем больше воюют, тем лучше. Я даже за то, чтобы Зеленский их не слушал, а отправлял их дальше на убой, на бесполезные, скажем те задания, которые он сейчас направляет, потому что в любом случае победа будет за нами, в любом случае цели мы своей достигнем. Чем меньше останется еще тех идейных представителей начала Гражданской войны на Украине, тем нам будет лучше. То, что воют – это хорошо. Это значит, что все НАТОвское хваленое вооружение себя никак не показало рассказал Кухаркин

Ранее сообщалось, что Зеленский превратил встречу в Киеве с Уиткоффом и Кушнером в клоунаду.