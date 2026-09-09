"Тупость и отвага": Богданов о заявлении Зеленского по Донбассу

Богданов назвал тупостью нежелание Зеленского отказаться от Донбасса ради мира "Тупость и отвага": Богданов о заявлении Зеленского по Донбассу

Москва9 сен Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский демонстрирует тупость и отвагу отказом от соглашения по Донбассу ради мира с Россией после переговоров со спецпосланниками США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Об этом написал журналист ИС "Вести" Валентин Богданов в своем Telegram-канале.

Киев все еще не готов отказаться от Донбасса ради заключения мирного соглашения с Россией, заявил Зеленский после переговоров со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Тупость и отвага. Прелесть и гордыня отметил он

Ранее бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин раскритиковал упрямство Зеленского в вопросе Донбасса. Он сравнил главу киевского режима с бараном и призвал его соглашаться на предлагаемые условия ради прекращения конфликта.

Военный эксперт Андрей Марочко, в свою очередь, предположил, что нежелание Зеленского уступать Донбасс связано с опасением физической расправы со стороны представителей нацформирования "Азов" (организация признана в РФ террористической, ее деятельность запрещена).