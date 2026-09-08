Зеленский не уйдет из Донбасса из-за боязни расправы "Азова" Марочко: вывод ВСУ из Донбасса может стоить Зеленскому жизни

Москва8 сен Вести.Главе киевского режима Владимиру Зеленскому может грозить физическая расправа в случае добровольного вывода украинских войск из Донбасса, заявил NEWS.ru военный эксперт Андрей Марочко.

По его мнению, на такой шаг могут пойти представители националистического формирования "Азов" (организация признана в РФ террористической, ее деятельность запрещена).

Вывод контингента украинских боевиков из региона может обернуться для него вплоть до физического устранения националистами сказал Марочко

Эксперт отметил, что считает добровольный уход ВСУ из Донбасса крайне маловероятным. По его словам, в регионе и Славянско-Краматорской агломерации присутствуют представители "Азова", которые не всегда подчиняются Зеленскому.

Говоря о переговорах с США, военный эксперт выразил скепсис, сославшись на отсутствие, по его мнению, существенных изменений после предыдущих контактов. При этом он признал необходимость дипломатического взаимодействия, в том числе для решения гуманитарных вопросов и проведения обменов военнопленными.

Марочко также заявил, что считает продолжение СВО предпочтительным сценарием. При этом он отметил важность сохранения военно-политических и дипломатических контактов между сторонами.