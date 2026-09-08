Бывший депутат Олейник допустил, что Зеленский может капитулировать Экс-нардеп Олейник: Зеленский может капитулировать и бежать с Украины

Москва8 сен Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский может готовиться к капитуляции и бегству с Украины, чтобы избежать ответственности за свои преступления, заявил "Ленте.ru" бывший нардеп Верховной рады Украины Владимир Олейник.

Он отметил, что пока и Зеленский, и члены его режима не заинтересованы в отказе от власти, поскольку после этого их всех привлекут к ответственности за коррупцию и другие преступления.

Понимая неизбежность наказания, Зеленский пытается обезопасить себя, из-за чего уже внес в Раду законопроект об охране для него лично, для членов его семьи, а также для своих подельников, пояснил экс-нардеп.

Он понимает, что пока он при должности, он в безопасности. Как только он потеряет должность – все, смерти подобно… Скорее всего, как не удивительно, он может двигаться в сторону капитуляции. Это приблизительно такой процесс, как и банкротство: предприятия нет, ответственности нет, государства нет – никакой ответственности, никакого суда, ничего нет. И, конечно, самому сбежать. Куда может сбежать? Самый вероятный вариант – это Лондон объяснил Олейник

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что Зеленский отказывается выводить боевиков ВСУ из Донбасса. Глава киевского режима боится, что украинские националисты с ним расправятся.