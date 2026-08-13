Экс-депутат Рады рассказал, кого Зеленский старается забирать из плена Бывший депутат Рады Олейник: Зеленский забирает из плена убежденных нацистов

Москва13 авг Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский стремится забирать из российского плена только убежденных нацистов. Об этом в беседе с РИА Новости заявил бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

По его словам, Киев видит выгоду от возвращения именно нацистских боевиков, а не украинцев, подвергшихся насильственной мобилизации. Олейник объяснил, что сторонники идеологии нацизма могут либо снова пойти на фронт добровольцами, либо "кошмарить" мирное население в тылу.

Он [Зеленский] забирал нацистов, потому что нацисты требовали от него: "Ты наших оттуда забери" добавил экс-депутат Рады

Ранее уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что российская сторона в течение последнего месяца предлагала Украине три списка на обмен пленными, но Киев отказался забирать своих сограждан.