Москва13 авгВести.Глава киевского режима Владимир Зеленский стремится забирать из российского плена только убежденных нацистов. Об этом в беседе с РИА Новости заявил бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.
По его словам, Киев видит выгоду от возвращения именно нацистских боевиков, а не украинцев, подвергшихся насильственной мобилизации. Олейник объяснил, что сторонники идеологии нацизма могут либо снова пойти на фронт добровольцами, либо "кошмарить" мирное население в тылу.
Он [Зеленский] забирал нацистов, потому что нацисты требовали от него: "Ты наших оттуда забери"добавил экс-депутат Рады
Ранее уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что российская сторона в течение последнего месяца предлагала Украине три списка на обмен пленными, но Киев отказался забирать своих сограждан.